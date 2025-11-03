マツコ・デラックスが3日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。体に起きている悩みを明かした。

高カカオチョコに便秘改善効果があるという話の中で、マツコは強引だがネタがあるとし「すっごい最近おならが臭いんです、私。ものすごいんです」と明かした。そして「家ですると半日ぐらいニオイ消えませんもん。空気清浄機つけてるのに。この1年ぐらい明らかに臭くなってます」と説明した。

すると月曜コメンテーターで株式トレーダーの若林史江氏が「腸の老化だよね」と言い、マツコも「絶対、そう思います。吸収しきれてない、変なことになってるんだと思う」と語った。

MCのフリーアナウンサー大島由香里（41）が「菌の状況が変わってきてるってことですかね？ 改善とか、腸のために食べてるものとか？」と質問。するとマツコは「それは結構やってる。ヤクルト毎日飲んでるし、サプリとかも結構飲んでるよ。ビオフェルミンも飲んでるし」と説明。若林氏が「すごいやってんじゃん」と言うと、「だから臭くなってんのかな。いろんな菌が…相当な菌を飼ってんですよ。そいつらのニオイなのかな」と吐露。若林氏が「いいのばかりじゃダメらしいよ」と言った。