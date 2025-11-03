「to get your foot in the door」の意味は？「ドア」はなにを意味しているの...！？ 【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to get your foot in the door」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「とっかかりをつかむ」でした！
英語では、「ドア」は「機会」を意味することがあります。
この場合だと、ドアに片足を入れると、その「ドア」は閉まることなく、さらには開く可能性すらあります。
「足がかりをつかむ」や「（会社、組織に）うまく入り込む」のようなニュアンスで使われますよ。
「If this internship goes well you might get your foot in the door with the United Nations!」
（このインターンシップはうまくいけば、国連に入るためのとっかかりになるかもよ！）
「to get your foot in the door ＋ with…（会社、組織）」という形で使われることも多いです。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部