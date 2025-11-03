「to get your foot in the door」の意味は？「ドア」はなにを意味しているの...！？ 【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「とっかかりをつかむ」でした！

英語では、「ドア」は「機会」を意味することがあります。

この場合だと、ドアに片足を入れると、その「ドア」は閉まることなく、さらには開く可能性すらあります。

「足がかりをつかむ」や「（会社、組織に）うまく入り込む」のようなニュアンスで使われますよ。

「If this internship goes well you might get your foot in the door with the United Nations!」

（このインターンシップはうまくいけば、国連に入るためのとっかかりになるかもよ！）

「to get your foot in the door ＋ with…（会社、組織）」という形で使われることも多いです。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。