第1子出産のまつきりな、退院を報告 夫・コットンきょんの“パパ姿”公開「チームで頑張ります」
【モデルプレス＝2025/11/03】11月1日に第1子の出産を発表したタレントのまつきりなが11月3日、自身のInstagramを通じ、退院を報告した。
【写真】第1子誕生・コットンきょんのパパの姿
まつきは「退院！そしておうちにいらっしゃい」と報告し「家を出る時は夫婦２人のおうちが 久々に帰ってきたらばぁば（母）と子きょんの4人生活に」とコメント。「母乳とミルクの2.3時間おき授乳 寝不足でさっそく身体壊しましたが（笑）チームで頑張ります！」と新生活に意気込んでいる。
投稿には、まつきが子供を抱きかかえる様子や、夫で}お笑いコンビ・コットンのきょんが子供にミルクを飲ませている姿が収められている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
◆まつきりな、退院を報告
◆コットンきょん＆まつきりな、2025年7月に結婚＆第1子妊娠を発表
