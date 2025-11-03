＝LOVE大谷映美里、美脚際立つミニ丈衣装×“シナモンヘア”披露に「可愛すぎる」「大優勝」と反響
【モデルプレス＝2025/11/03】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が11月2日、自身のInstagramを更新。ステージ衣装と珍しい髪型を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「大優勝」個性派ヘア＆美脚ショット
大谷は「にんまり イコラブ8周年ツアー in 千葉ありがとうございました」とつづり、「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」千葉公演でのオフショットを複数枚投稿。黒と白のベースに金色の模様が全面に入り、紫の差し色が映える豪華な衣装では、フレアの下のミニ丈のスカートから美しい脚がのぞいている。
また「1日目は久しぶりにシナモンヘアで 2日目はポニーテールにしてもらったよ」と、サンリオのキャラクター「シナモン」をイメージした珍しいヘアスタイルも披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「シナモンヘアー再現度すごい」「最高に似合う」「眼福」「大優勝」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
