阪神のジョン・デュプランティエ投手が３日、自身のインスタグラムを更新し、英文で「見知らぬ人で始まった今年が、最後は家族のように終わることができた。信じられない１年になった。僕は故郷を離れたけど、周りのみんなが大阪を故郷にしてくれた。ファンのみんなのためにプレーすることが私の人生の喜びでした」とつづる中で、阪神球団、チームメート、関係者、ファンへの感謝を述べた。

右腕は今季１５試合に登板して６勝３敗、防御率１・３９。下半身のコンディション不良でシーズン中盤から戦列を離れたが、１１３奪三振をマークして一時はトップを争っていた。約３カ月ぶりの登板となった日本シリーズ第２戦では、二回途中７失点で降板となり、その後の登板はなかった。

デュプランティエの来季去就は未定だが、岩崎は「Ｉ ｗａｎｔ ｙｏｕ！ Ｉ ｎｅｅｄ ｙｏｕ！ Ｉ ｌｏｖｅ ｙｏｕ！」と来季も一緒にプレーすることを望み、英文で「ものすごい頻度で頭の中を思い出が駆け巡ってるよ」とつづった。

才木も「ありがとう、兄弟」と反応し、佐藤輝、小幡、桐敷、岡留、熊谷らが「いいね！」を押すなど、チームメートから愛されていることを示していた。