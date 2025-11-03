マツコ・デラックスが3日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。フライドポテトとビールの組み合わせについて熱く語った。

後継者不足でお好み焼き店が半減するのではないかという、2035年問題について話が進む中で、月曜コメンテーターで株式トレーダーの若林史江氏が「私、ビールと炭水化物って食べれない人なんだけど」と明かすと、MCのフリーアナウンサー大島由香里（41）が「あー、一緒」と同意した。

そして若林氏が「でも、お好み焼きと、もんじゃだけは進むんだよね」と続けると、大島は「お好み焼きちょっと…」と否定した。すると、マツコは「お好み焼き、ビール以外で何で食べるの？」と質問。大島は「お好み焼き屋さん自体…。メニューの1つとして、最後のシメでみんなで食べたりはするんですけど」と説明した。

若林氏が「居酒屋のフライドポテトと、ビールって絶対食べられない人なの」と話すと、マツコは「もう、なんか偉そうなことばかり言わないで。フライドポテトのビール否定する人は日本から出てけ！ ホント、枝豆とビール否定しているぐらいオーソドックスだぞ」と吐露。若林氏が「そんなことないよー」と反論すると、マツコは「そんなことありますー。枝豆とフライドポテトと鳥唐は…あれはもう空気みたいなもんよ」と吐露。そして若林氏が「とりあえずフライドポテトって頼むの全然分かんない」と言うと、マツコは「じゃあ、おまえなんて呼ばねぇよ、もう。偉そうなこと言う酒飲みって、ほんと嫌いなのよ、私」と語った。