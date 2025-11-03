人気インフルエンサー、モデルとしてとして広く知られるエリマリ姉妹こと、Erika＆百瀬まりなが、ランジェリーブランド「DRW」とのコラボレーションに登場しました。女性の美しさを引き立てる新作ランジェリー2型を発売。デザイン性だけでなく、しっかりバストを支える機能性も魅力。かわいさも色気も欲張れる、大人の女性にぴったりな仕上がりです。



【写真】美しい…Erikaさん

SNS総フォロワー数200万人超え、ルーマニアと日本のハーフのエリマリ姉妹。美しい容姿と息の合ったセンスで、ファッション界に新風を送り込み、SNSフォロワー数は合計200万人を超えています。そんな彼女たちの魅力を最大限に引き出したランジェリーが2型登場しました。



Erikaプロデュースの「エレガントブルーム育乳脇高ブラジャー&フルバック&Tバックショーツ」（3点セット）は、谷間とウエストにかかるブラックのマカロニコードがセクシーさ満載のデザインです。厚めのモールドカップが、美しい谷間を自然に演出するブラジャーです。盛りたい日には、華やかなバストラインが叶います。



百瀬まりなプロデュースの「スウィートエレガンス育乳脇高ブラジャー&フルバック&Tバックショーツ」（3点セット）は、アンダー部分のボリューム感のあるレース生地と谷間にマカロニとリボンを装飾したフェミニンテイスト満載なデザインです。