メジャーデビューを果たしたアイドルグループ「INUWASI」のメンバー・はのんまゆさんが、週刊SPA！（扶桑社）11月4・11日合併号の企画「美女地図」に登場。初の写真集「Darling」が10月29日に発売されたことも話題のはのんさんが、過去最大露出に挑みました。



【写真】最大露出に挑んだはのんまゆさん

ライブアイドル界隈で最も人気のあるグループ・INUWASI。はのんさんは2020年2月にデビューし、コロナ禍での活動を経て2025年8月に念願のメジャーデビューを果たしました。はのんさんはセクシーなランジェリーで見返りポーズ。キュートなまん丸ヒップと柔らかな曲線美を披露しました。（撮影：武田敏将 ヘアメイク：mahiro スタイリング：木村美希子）



初の写真集「Darling」では、黒髪ボブのキュートなルックスとモチ肌のマシュマロボディでグラビア界でも注目を集める彼女が、写真集の舞台となった沖縄で輝きを見せてくれました。「2人きりのバカンス」をテーマにエメラルドの海ではしゃぐ姿や、眺望のいいヴィラやガラリと変化する夜の街並みでロケを実施。ビキニ姿はもちろん、ランジェリーショットもたっぷりと収録。夏生まれの彼女と過ごす2人きりの親密な気分に浸れる1冊になっています。



【はのんまゆさんプロフィール】

8月8日生まれ、東京都生まれ。T147B84W59H83。2025年8 月にメジャーデビューを果たしたアイドルグループ・INUWASIのメンバー。11月21日に写真集発売記念お渡し会をHMV&BOOKS SHINSAIBASHIで開催する。趣味はサウナ、辛いものを食べること、お酒を飲むこと。最新情報は公式X（@HANON_INWS）やInstagram（@hanon_inws）







