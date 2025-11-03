Snow Manの目黒蓮が、11月9日よる7時から放送の『バナナマンのせっかくグルメ！！』2時間SP（TBS）に出演。同番組への4度目の出演となる今回は、茨城県ひたちなか市で1人きりでのグルメ探しに挑戦する。

（関連：岩本照＆深澤辰哉、阿部亮平＆目黒蓮……Snow Man『音故知新』ユニット曲に滲む“懐かしさ”と“今らしさ”）

スタジオの設楽統（バナナマン）も「（4度目の出演だけど）毎回スゴく食べてくれるんだよね」とVTRを観る前から期待を寄せる目黒。これまで番組に出演した際はグルメ探しに苦戦する一幕もあったが、回数を重ねて番組にも慣れてきたのか、番組スタッフとも息ピッタリな姿を見せる。

ひたちなか市の地元の方も、老若男女問わず超人気者の目黒が現れたことにびっくりする様子も。撮影許可の電話を目黒が自らおこなったが、電話を受けたお店の方がつい「本物ですか？」と聞き返してしまう一幕も。これまで以上にグルメ探しを楽しむ目黒蓮の姿を楽しめるという。

また、日村勇紀（バナナマン）は京都府京都市を訪れ、絶品グルメに舌鼓を打つ。スタジオには近藤春菜、松田好花（日向坂46）が出演。松田は京都出身ということもあり「どのお店が紹介されるのか、わくわくします」と意気込む。

（文＝リアルサウンド編集部）