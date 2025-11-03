²Æì°Ü½»àÂçÊªÇÐÍ¥á¤ÈºÆ²ñ¡ª»³ºê°é»°Ïº¤¬YouTube³«Àß¡¢½é²ó¤«¤éà¿À²óá¡Öº£°ìÈÖ²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×26Ç¯ÍèÍ§¿Í¤È¸ì¤ê¹ç¤¦
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº(39)¤¬3Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤É¤¦¤â¡¢»³ºê°é»°Ïº¤Ç¤¹¡£¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡Ö ¡Ú¿À²ó¡ÛYouTube1ËÜÌÜ¤ËSP¥²¥¹¥È"»³ÅÄ¹§Ç·"¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªin²Æì¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Öº£°ìÈÖ²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦26Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»³ÅÄ¹§Ç·(42)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£»³ÅÄ¤¬°Ü½»¤·¤¿²Æì¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ä´Ñ¸÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î²ñÏÃ¤ä¶õµ¤´¶¤òÈäÏª¡£²Æì¤½¤Ð²°¤äÄ¾»º»Ô¾ì¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ß¡Ö25Ç¯Á°¤ËÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¸¶ÅÀ¤Ëµ¢¤ë²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³ºê¤Ï¡Ö¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Ä©Àï¤Î²áÄø¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÆÏ¤±¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£º£¸å¤âÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£