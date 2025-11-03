「トゥヘルが注目せざるを得ない」ルーニーが34歳元同僚の７年ぶり英代表復帰を猛プッシュ！熱い秘話も披露「彼の母親が毎週…」
マンチェスター・ユナイテッドの英雄ウェイン・ルーニー氏が、ダニー・ウェルベックのイングランド代表入りを猛プッシュした。
ウェルベックは三笘薫らと共にブライトンでプレー。昨季に34歳にして初めてプレミアリーグで二桁得点を達成したなか、今季も好調で２位タイの６ゴールをマークしている。イングランド人選手としては最多の数字だ。
イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、無視できないパフォーマンス――そう考えるルーニー氏は、英公共放送『BBC』で次のように訴えた。
「彼は得点を重ね、懸命に働き、絶好調だ。トーマス・トゥヘルが必ず注目せざるを得ない立場に自らを置いた。ハリー・ケイン（バイエルン）に次いで、イングランド代表で最も好調なストライカーだ。自らチャンスを掴んだ」
ウェルベックもかつてユナイテッドに在籍しており、同クラブと代表で共闘した５学年上のルーニー氏は、若かりし頃のエピソードも披露。ウェルベックの母親の手料理を毎週食べていたと明かした。
「ダニエルの最高のところは、毎週木曜に母親がチキンライスを持ってきてくれたことだ。本当に嬉しかった。いつもそれを楽しみにしていた。
ユナイテッドの元選手たちは全員WhatsAppグループに入っているので、皆でチャットしている。彼は絶好調だ。誰かが活躍すれば、我々は皆その選手を応援し支える。彼はキャリアを通じて怪我に悩まされてきたが、今はコンディションを維持できているようだ。その能力と実力を示しているから、嬉しく思うよ」
今月26日に35歳となる熟練ストライカーは、イングランド代表で42試合16得点を記録。2018年９月を最後に代表でのプレーから遠ざかっている。今週金曜のメンバー発表で名前は呼ばれるか。７年ぶりの復帰を期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
