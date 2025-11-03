プレミア最下位のウォルバーハンプトンがペレイラ監督を解任。昨季はチームを残留に導くも、今季は開幕から２分け８敗と大不振
プレミアリーグで最下位のウォルバーハンプトンは現地11月２日、ヴィトール・ペレイラ監督との契約を解除したと発表した。スタッフ８名も同時にクラブを離れる。
これまでポルトガルのポルトやトルコのフェネルバフチェ、中国の上海上港などを率いてきたポルトガル人指揮官は、2024年12月にウォルバーハンプトンの監督に就任。降格圏に沈んでいたチームを、残留へと導いた。ところが今季は、リーグ戦では開幕から10試合で２分け８敗と大不振に陥っていた。
クラブは公式サイトを通じて、契約解除に至った理由を「今シーズンの結果とパフォーマンスは許容水準を下回り、その結果、リーダーシップの変更が必要だと判断された」と説明。一方で、ジェフ・シ会長はクラブの公式サイトを通じて、昨シーズンの功績を評価し、感謝を記した。
「ヴィトールと彼のチームは、ウルブズのために精力的に働き、昨シーズンの困難な時期を乗り越える手助けをしてくれた。本当に感謝している。残念ながら、今シーズンのスタートは厳しい結果に終わってしまった。ヴィトールと彼のスタッフたちの努力に感謝し、彼らの今後の活躍を祈っている」
なお、後任が決まるまでの期間は、U-21チームのジェームズ・コリンズ監督とU-18チームのリチャード・ウォーカー監督がトレーニングなどを担当する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「生涯契約を」「どこにも行かないでくれ」夏に移籍を志願した日本代表FW、宿敵撃破後の“投稿”に名門ファンが歓喜、残留を懇願！現地メディアは「彼の心構えが疑問視されていたが…」
これまでポルトガルのポルトやトルコのフェネルバフチェ、中国の上海上港などを率いてきたポルトガル人指揮官は、2024年12月にウォルバーハンプトンの監督に就任。降格圏に沈んでいたチームを、残留へと導いた。ところが今季は、リーグ戦では開幕から10試合で２分け８敗と大不振に陥っていた。
クラブは公式サイトを通じて、契約解除に至った理由を「今シーズンの結果とパフォーマンスは許容水準を下回り、その結果、リーダーシップの変更が必要だと判断された」と説明。一方で、ジェフ・シ会長はクラブの公式サイトを通じて、昨シーズンの功績を評価し、感謝を記した。
なお、後任が決まるまでの期間は、U-21チームのジェームズ・コリンズ監督とU-18チームのリチャード・ウォーカー監督がトレーニングなどを担当する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「生涯契約を」「どこにも行かないでくれ」夏に移籍を志願した日本代表FW、宿敵撃破後の“投稿”に名門ファンが歓喜、残留を懇願！現地メディアは「彼の心構えが疑問視されていたが…」