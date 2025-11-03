J2自動昇格枠まであと一歩の鹿児島ユナイテッドは、ホームで15位・松本山雅FCと対戦しました。



J3・3位鹿児島ユナイテッドFCは、ホームで15位・松本山雅FCを相手に2点を追う苦しい展開に。



しかし残り16分、ユナイテッドの快進撃が始まります。山口のロングパスにンドカが競り合いを制しボールをキープ。ゴール手前まで引き付けてクロスボールにヘディングは圓道！後半途中交代の3人が松本の守備に風穴を開けて1点を返すと…





後半42分には、千布からさらに長い距離のンドカを狙ったロングパス。胸でトラップし左足！こぼれ球をもう一度シュート！同点に追いつきます。そしてラストワンプレー、渡邉のコーナーキック。キーパーはたき落としたその先、藤村のシュート！藤村のユナイテッド移籍後、初ゴールで勝ち越しに成功！2点差を跳ね返す大逆転劇にスタジアムは大歓声に揺れました。（鹿児島ユナイテッドFC・藤村慶太選手）「自分のところにこぼれたときは、まずはゴールの枠に入れるところをしっかり考えて打ったゴール。鹿児島のホームは絶対的なアドバンテージ/サポーターの皆さんが雰囲気を作ってくれてすごく力になっている」勝ち点3をもぎ取ったユナイテッドは3位をキープ。シーズン38試合を行うJ3リーグも残り4試合です。鹿児島ユナイテッドは今後、アウェー2連戦ののち、ホーム最終戦を琉球と対戦。KYTでは実況生中継を行います。