晴れ渡る秋空のもと鹿児島市下福元町の錫山地区では、江戸時代から続く伝統行事「錫山相撲」が

行われました。小学生や高校の相撲部員などによる熱い戦いが繰り広げられ会場はにぎわいました。



鹿児島市下福元町の錫山地区で行われた伝統行事「錫山相撲」。360年以上の歴史をほこります。地元の子どもたちや、鹿児島市内の高校の相撲部員など約50人が参加しました。



錫山地区では江戸時代の初期、錫の鉱山が見つかりました。鉱山で働く人たちの力試しや安全を祈願して神社に奉納する相撲として「錫山相撲」が始まったといわれてます。





土俵では「親子の対決」も行われました。(親子)「（Qお父さんは？)強かった。(Q子どもとの対戦は？)なかなか感慨深いものがある。（錫山相撲は）伝統なので頑張っていきたい」樟南高校と鹿児島実業高校の相撲部による団体戦や個人戦も行われ盛り上がりを見せました。(観客)「本格的ですごい」(観客)「天気もいいし雰囲気的には盛り上がっている」(観客)「相撲を見ながら飲むのが一番。(生で見ながら)最高]」(錫山相撲実行委員会・玉利廣己さん)「神事を行い土俵の祭をして盛大な相撲大会を恒例で長くしている。校区内でこのままやっていけるのかという話もある。370回(開催)が目の前にきているがもったいない。できたら引き継いでいけたら」地元の人たちが守り抜いてきた「錫山相撲」は、歓声と拍手に包まれながら新たな歴史を刻んでいました。