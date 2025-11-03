「まつもとぉ～まつもとぉ～」



JR松本駅に列車が到着すると流れるおなじみの自動アナウンス。



およそ40年にわたって乗客などに親しまれてきた名物放送ですが、11月16日で終了することに。

市民などからは惜しむ声が上がる中、自動アナウンスの声の主が初めて松本駅を訪れました。

そこで語った思いとは…。



【声優の沢田敏子さん】

「まつもとぉ～まつもとぉ～終着松本です」

【鉄道ファン（松本・長野駅 自動案内放送放送研究保存会）】

「ようこそ松本へいらっしゃいました」





11月1日、JR松本駅を訪れたのは声優の沢田敏子さん。「アルプスの少女ハイジ」の ナレーションなどを担当したベテランですが、沢田さんと松本駅と言えば…。「まつもとぉ～まつもとぉ～」【飯島榛菜記者】「JR松本駅のこの到着アナウンス。語尾を伸ばすのが特徴的で、およそ40年にわたり親しまれてきましたが、今月、終了してしまうんです」JR東日本によりますと、音声機器が老朽化し新しい機器を導入することになり、11月16日を最後に、これまで親しまれてきた自動アナウンスは別の音声に切り替わることに。沢田さんの音声を引き継ぐことは技術的に難しいということです。（※映像提供:松本・長野駅 自動案内放送放送研究保存会）【声優・沢田敏子さん】「あ～聞こえる聞こえる。あっリアルで聞いた」沢田さんは最後に自身の声を聞こうと、親交がある鉄道ファンと共に初めて松本駅に降り立ちました。【声優・沢田敏子さん】「まつもとぉ～まつもとぉ～まつもとぉ～ アテレコしてみた」ホームで、自らの声と向き合った沢田さん。【声優・沢田敏子さん】「何か本当に感慨深い」時折、声を重ねながら自身のアナウンスと駅の光景を心に刻みました。【声優・沢田敏子さん】「せっかくね、これだけ皆さんに親しまれて、それがなくなるというのは私も寂しい」沢田さんのアナウンスが使われるようになったのは、国鉄時代の1985年ごろ。沢田さんはオーディションで選ばれ、当時、北海道から九州まで各地の駅のアナウンスを担当しました。【声優・沢田敏子さん】「全部淡々と駅名と番線を、情報を伝達するというレベルだったんですけど」「制作者の方から、松本はちょっと今までとはまた違った雰囲気でお願いしますといって、あ～アルプスがある所だな～と、上野と同じように、まつもとぉ～と伸ばしたら焼き芋みたいだと言われて、みんな爆笑しながら撮ったんですけど、そのぐらいの長さでいきましょうと決まったのが、この松本の放送」立ち会った担当者から“情感”を出してほしいとのリクエストがあり、試行錯誤しながら松本特有のアナウンスが生まれたといいます。その名物放送も間もなく聞き納めに…。【松本市（20代）】「まつもとぉ～と聞くと帰ってきたなっていうのがありますね」【茅野市（20代）鉄道ファン】「独特なこの感じがやっぱり好きだなと思います」「情緒ある放送がないと松本来たって感じがしなくて本当に寂しい」【東京から（60代）】「人を安心させてくれる感じのアナウンスなので」「すごく耳慣れていたので本当にショック」沢田さんにとっても、思い入れ深い仕事だったという駅名のアナウンス。【鉄道ファン（松本市：松本・長野駅 自動案内放送放送研究保存会）】「聞けなくなることは寂しいが、私たちの方で記録保存していきたいと思っています」【声優・沢田敏子さん】「SNSのおかげで、沢田敏子さんの声と分かって、それで大事にしていただいて」「松本に降りた時の思い出の中にその音が脳に響いてくれたらいいなと思いますけど」