グローバルガールズグループ・Ｋｅｐ１ｅｒ（ケプラー）や、９人組ボーイズグループ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ＺＢ１＝ゼロベースワン）の所属事務所・ＷＡＫＥＯＮＥが、Ｋ-ＰＯＰビジネスの専門家・ナム・ソヨン氏を代表取締役に選任したと３日、現地メディアのニューシスなどが報じた。

同氏は、かつて、ＢｏＡや東方神起を擁するＳＭエンターテインメントで手腕を発揮。ＷＡＫＥＯＮＥが「ナム代表のリーダーシップのもと、各アーティストの独創性と潜在能力を極大化することができるよう、制作環境を整える」「アーティストの特性に合わせた精巧な戦略で、ＷＡＫＥＯＮＥのグローバル競争力を一段階、跳躍させる」と宣言したと伝えられた。

ナム代表の選任を機に、ＷＡＫＥＯＮＥは従来のシステムから２センター体制に再編するという。１センターは、ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥと６人組ガールズグループ・ｉｚｎａ（イズナ）を専任で担当し、国内外の活動を支援。２センターには最近「ボイプラ２」から誕生したＺＢ１の後輩で、８人組ボーイズグループ・ＡＬＰＨＡ ＤＲＩＶＥ ＯＮＥ（ＡＬＤ１＝アルファドライブワン）のデビューと成長を、集中的に支える予定だとした。

同メディアは、ＷＡＫＥＯＮＥがこれまでグローバルなファンコミュニティーを基に急成長を遂げてきたが、今回の人事を通してマネジメント能力をさらに精密化し、持続可能な音楽生態系の構築に勢いをつける見通しだと伝えた。