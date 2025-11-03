XG、2ndワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』に決定 香港フェスではデスティニーズ・チャイルドのカバーで沸かす
HIPHOP／R&Bガールズグループ・XGが、来年に開催される2度目のワールドツアーのタイトルを『XG WORLD TOUR: THE CORE』に決定したことを発表した。
【ライブ写真】ハロウィン衣装で魅了した『Spooky Halloween by Live Nation Electronic Asia』のステージショット
“CORE”には、核、中心、本質といった意味が込められており、前日にXGのSNSに投稿された“核”の漢字画像を受け、ファンの間ではタイトル発表前からさまざまな憶測が飛び交っていた。今回の発表により、ビジュアルとツアータイトルがリンクしていたことが明らかになり、“XGの本質に迫る”ツアーになることが期待される。
同ツアーは、2026年1月23日にリリースされる初のフルアルバムを引っ提げての開催となり、2月の日本公演を皮切りにアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米での展開が予定されている。
XGは、10月31日に香港で開催された音楽フェス『Spooky Halloween by Live Nation Electronic Asia』に出演し、この日のトリを飾った。ハロウィンイベントにふさわしく、メンバーそれぞれが個性的な衣装で登場。終始、最高潮の熱気の中、14曲のパフォーマンスを行いオーディエンスを大いに沸かせた。
この日のステージでは代表曲に加え、人気パフォーマンスコンテンツ『XG TAPE #3』から、JURIN、COCONAの「Nothin’」、MAYA、HARVEYの「two tens」を披露。また、メインボーカルのCHISA、HINATA、JURIAによる、デスティニーズ・チャイルド「Say My Name」のカバーを披露。思わぬサプライズに会場のファンからは大きな歓声が上がった。
■XG WORLD TOUR: THE CORE（日本公演）
2026年2月6日（金）、7日（土）、8日（日）：神奈川・Kアリーナ横浜
2026年2月17日（火)、18日（水）：大阪・大阪城ホール
2026年2月21日（土）、22日（日）：愛知・IGアリーナ
2026年3月14日（土）：福井・サンドーム福井
2026年3月20日（金・祝）：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年3月25日（水）、26日（木）：兵庫・GLION ARENA KOBE
2026年4月4日（土）、5日（日）：福岡・北九州メッセ
※ASIA／NORTH AMERICA／UK & EUROPE／AUSTRALIA／LATIN AMERICAでも開催予定。詳細は後日発表。
