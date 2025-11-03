コットンきょんの妻・まつきりな、第1子男児出産→退院を報告「寝不足でさっそく身体壊しましたが（笑）…」
お笑いコンビ・コットンのきょん（37）の妻でタレントのまつきりなが3日、自身のSNSを更新。1日に出産を報告した第1子とともに退院を報告した。
【写真あり】赤ちゃんにミルクあげる姿がかわいいコットンきょん＆妻・まつきりなの近影
まつきは、赤ちゃんとの2ショットや、ミルクを飲ませるきょんの様子の写真を投稿。「退院！そしておうちにいらっしゃい」「家を出る時は夫婦２人のおうちが 久々に帰ってきたらばぁば（母）と子きょんの４人生活に」と報告した。
さらに「母乳とミルクの2.3時間おき授乳」「寝不足でさっそく身体壊しましたが（笑）」と伝えつつ、「チームで頑張ります！」と意気込んだ。
コットンは、きょんと西村真二によるお笑いコンビ。2012年結成。21年4月、ラフレクランより現名称に改名。きょんの趣味は「絵描き、曲作り、料理、ファッション」、特技は「卓球（県ベスト4）、サッカー（県選抜）、バランスボール（乗った状態でラーメンを食べる）、縄跳びしたままブラジャーを外す」。
まつきりなは、岡山県出身。おかやま観光特使、つやま産業支援センター特命大使。ウィスキー検定3級を取得。飾らない気さくな性格で、SNSでのメイク動画や一人飲み動画では、自身のエピソードを交えたトークが人気のコンテンツとなっている。そのほか短編映画『触れた、だけだった。（純猥談）』への出演やABEMAのプロレス中継に加え、多数広告にも出演。
2人は今年7月に結婚＆妊娠を発表。11月1日に第1子男児誕生を報告していた。
