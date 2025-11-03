空気が澄んでいて、音も光もキレイと言われる「秋の花火大会」が増えています。

「秋花火」の魅力をお伝えします。

【画像を見る】秋の方がコントラストが強い？「秋」「夏」花火の見え方の違いを見比べてみた

「秋花火」が増加 夏より空気が澄んで色鮮やかに見える?

山形純菜キャスター:

花火というと夏のイメージがありますが、「秋花火」も魅力がたくさんあります。

花火マニアの安斎幸裕さんに教えていただきました。

いま、「秋花火」が増えている理由は、ゲリラ豪雨や雷雨など“悪天候のリスク”や“熱中症のリスク”が低いからとのこと。





また、秋は空気中の塵や埃、水分量も少ないということで、空気が澄んでいて“花火の色が鮮やか”なのだそう。

秋と夏の花火の見え方の違いを、イメージ加工映像を作り、見比べてみました。



なお、映像は11月1日（土）に茨城県土浦市で行われた「土浦全国花火競技大会」の実際の映像を、夏の夜空らしく加工しました。

井上貴博キャスター:

秋の夜空は（澄んでいるからか）より黒色に見えて、花火と夜空の色のコントラストがより強く出る気がします。

山形キャスター:

冬に星が綺麗に見えるのと原理は同じだそうです。

音もクリア…「音楽×花火」のシンクロが凄い

山形キャスター:

秋は空気が澄んでいて「音」も綺麗ということで、最近は音楽と花火のシンクロが凄いそうです。

11月2日に開催された「千葉・NARITA花火大会in印旛沼」では、大会中に流れている曲の歌詞「1、2、3」に、「1、2、3」という形の花火がバッチリ合っていました。

また、9月に開催された「茨城・利根川大花火大会」では、Adoさんの曲「ロックスター」に合わせて、花火が打ち上がっていました。

高柳光希キャスター:

Adoさんは姿が見えないので、まるでAdoさんのライブに行っている感覚になりそうですね。

まだ間に合う「秋花火」花火マニアおすすめは?

山形キャスター:

11月の秋花火大会の予定を調べてみました。一部を見せますが、全国でたくさん開催される予定です。

【11月の「秋花火大会」】

8日（土）多治見市制記念花火大会（岐阜・多治見市）

9日（日）第78回淡路島まつり花火大会（兵庫・洲本市）

15日（土）第7回秋川流域花火大会（東京・あきる野市）

16日（日）えびな市民まつり 2025（神奈川・海老名市）

22日（土）第18回志木市民花火大会（埼玉・志木市）

22日（土）Cygames presents 伊万里湾大花火 2025（佐賀・伊万里市）

23日（日）長野えびす講煙火大会（長野市）

24日（月）千葉Xmas芸術花火 2025（千葉市）

24日（月）熱海海上花火大会（静岡・熱海市）

秋花火大会の中で、花火マニアの安斎幸裕さんのおすすめは、毎年11月23日に行われる「長野えびす講煙火大会」だそうです。

長野の乾いた空気で花火の光が際立つため、“日本一美しい秋花火”だといいます。1発1発、丹精込めた大玉の花火が上がるのが特徴です。



ちなみに、2024年の「長野えびす講煙火大会」気温は2度くらいだったそうです。

井上キャスター:

イベントは夏に集中しがちなので、そのイベントを分散させて、通年で花火を楽しめるというのは良い考え方だと思います。