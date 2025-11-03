松本市の魅力発信に取り組むブランド大使に、俳優の松重豊さんが任命されました。大河ドラマで初代松本城主を演じた松重さん、市民や観光客から大きな声援を受けました。

「松本市ブランド大使」に任命された俳優の松重豊さん（62）。3日は国宝松本城の本丸庭園で行われた任命式に出席しました。松重さんはおととしの大河ドラマで松本城を築城した初代松本城主・ 石川数正を演じたことから抜擢されました。





松重豊さん「光栄であると同時にただのお飾りにならないように、何が僕にできるかということも今後市長と一緒に考えていきたいと思いますので松本の皆さんよろしくお願いいたします。」松本市は今年4月、従来の観光大使の制度を見直して「松本市ブランド大使」を新設することを決めました。大使は松重さんが初めてで、今後は市の観光や文化芸術など魅力を発信していきます。任命式を終えた松重さんは臥雲市長と一緒に人力車で移動。多くの市民や観光客から声援を受けました。また、まつもと市民祭のオープニングセレモニーにも出席し決意を語りました。

松重豊さん

「お世辞抜きで松本のブランド力は非常に高いと、まちを歩いて思いました。これをもっと日本中、世界中に広めていくことに努めさせいただければと思います。」



松本市民

「まさか松重さんが引き受けてくださると思いませんでしたので、とても感激しました。」



松重さんの妻も子どものころ松本に住んでいたことがあるということで、松重さんは次は妻と一緒にまちを歩きたいと話していました。