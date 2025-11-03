J3終盤戦で3位の鹿児島ユナイテッドFC。ホームで松本山雅FCと対戦し、大逆転でスタジアムを湧かせました。

今シーズン残り5試合。逆転での自動昇格へ、勝利が必要なユナイテッドは松本と対戦。

立ち上がりから相手に持ち味を抑え込まれ、流れにのれないなか、前半42分、左サイドのクロスから松本に先制を許します。後半にもゴールを決められ、2点差となる苦しい展開のなか、途中出場の選手たちが流れを変えました。

後半29分、途中出場・ンドカの突破から圓道が押し込み1点差。さらに終了間際には、ロングボールからンドカが個人技を見せ、ついに2対2の同点に。

勝点3へ。7500人以上の声援が背中を押すなか迎えた、後半アディショナルタイム。ンドカが粘って獲得したラストワンプレーのコーナーキックから、藤村が決めた執念の勝ち越しゴール。

0対2からの逆転勝利で、大きな勝点3を掴んだユナイテッド。自動昇格へ望みをつなぎました。（ユナイテッドFC 3対2 松本山雅FC）

（勝ち越しゴール 藤村慶太選手）「なかなか試合に絡めず、苦しい思いをする期間が長かった。ゴールで気持ちが報われた」

今シーズンは残り4試合。自動昇格ラインまでの勝点差は3となっています。次の試合は9日日曜日、アウェーで9位・栃木SCと対戦です。

