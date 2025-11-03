きょう3日午後7時18分ごろ、薩摩地方を震源地とするを観測しました。薩摩地方を震源地とする地震は午後５時38分ごろから連続して発生し、震度１以上の揺れが１０回以上観測されています。

気象庁によりますと、3日午後7時18分ごろ、薩摩地方を震源地とする地震がありました。地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されています。

各地の震度は、

▼震度4が霧島市、

▼震度2が姶良市、

▼震度1が鹿児島市、薩摩川内市、伊佐市、さつま町、湧水町です。

津波の心配はありません。

霧島市、消防、警察によりますと、いずれも被害の情報は入っていません。

薩摩地方で地震１０回以上

薩摩地方では、３日午後５時３８分から地震が相次いでいて、午後８時１０分までの間に震度１以上の地震が１３回発生しています。

午後７時１８分のマグニチュード４．２、最大震度４がマグニチュード、震度ともに最大です。このほか震度３を５回、震度２を４回、震度１を３回観測しています。

気象台によりますと、今回の地震は、震源の位置や揺れの波形から断層に伴うものとみられますが、詳しいメカニズムは分かっていないということです。

【各地の詳しい震度】（午後7時18分最大震度４の地震）

震度４

鹿児島空港

震度３

霧島市牧園町宿窪田＊

震度２

霧島市隼人町内山田 霧島市横川町中ノ＊ 霧島市国分中央＊

霧島市溝辺町有川＊ 霧島市福山町牧之原＊ 姶良市蒲生町北＊

姶良市宮島町＊ 姶良市加治木町本町＊

震度１

霧島市霧島田口＊ 鹿児島市本城＊ 薩摩川内市祁答院町＊

薩摩川内市樋脇町＊ 伊佐市大口鳥巣＊ 伊佐市菱刈前目＊

さつま町神子＊ 湧水町栗野＊ 湧水町吉松＊

■震度1～2を観測した地震の発生時間、震源地、最大震度、マグニチュードは、MBCホームページの「鹿児島県内地震まとめ」に掲載しています。

