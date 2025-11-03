ことしの「秋の叙勲」の受章者が決まり、山形県関係では47人が栄誉に輝きました。また、「秋の褒章」には、山形県内から9人が選ばれました。





ことしの山形県関係の受章者は47人で、旭日章が17人、瑞宝章が30人となっています。



このうち、旭日中綬章は山形市の元県議会議員、広谷五郎左エ門さん（74）、



旭日小綬章は山形市の元市議、須貝太郎さん（76）、 酒田市の元県議、星川純一さん（78）、





瑞宝中綬章に山形市の山形大学名誉教授の尾形隆司さん（80）。瑞宝小綬章に河北町の元公立高校長、阿部和久さん（72）、山形市の元秋田地方法務局長、高橋仁さん（70）、山形市の元県警察本部交通部長、松田義之さん（78）、山形市の元県病院事業管理者、森谷裕一さん（73）の4人が選ばれました。このほかに旭日双光章に11人、旭日単光章に3人、瑞宝双光章に13人、瑞宝単光章に12人が選ばれました。また、ことし秋の「褒章」には、県内から9人が選ばれました。農業、商業、工業などの業務に励み、他の模範となるような技術や実績がある人に贈られる「黄綬褒章」には、小国町の農林業・渡辺正義さん（72）が選ばれました。産業の振興や社会福祉の推進、公共の業務などに力を尽くした人に贈られる「藍綬褒章」には、▽山形市の県社会保険労務士会会長・浦山一豊さん（58）、▽山形市の元東北税理士会県支部連合会会長・浦山善太さん（69）、▽西川町の西川町消防団副団長・押野一雄さん（63）、▽中山町の中山町消防団分団長・斎藤文彦さん（55）、▽村山市の保護司・笹原啓一さん（75）、▽庄内町の県酒造組合会長・佐藤一良さん（66）、▽大石田町の大石田町消防団分団長・冨樫一也さん（62）、▽米沢市の元県防犯協会連合会理事・若月洋さん（81）のあわせて8人が選ばれました。叙勲と褒章の伝達式は５日、山形市の文翔館で行われます。