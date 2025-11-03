遮断機が下りた状態が長い「開かずの踏切」とも言われる松本市の踏切で10月31日の夜、立体交差化に伴う工事のため、通行止めが始まりました。開通は10年後の予定です。



10月31日午後10時ごろ。

降りしきる雨の中、JR南松本駅の南側にある宮田前踏切では、バリケードが設置され、工事の準備が始まりました。

この日は踏切の様子を一目見ようと、多くの人が足を運んでいました。



【長野市から】

「踏切廃止ということで」

【諏訪・富士見町から】

「踏切が閉鎖になるということなので、踏切見たいなと思って」



宮田前踏切は、JR南松本駅から南に300メートルほどの所にあります。

近隣には、図書館など市の施設やショッピングセンターもあり、国道19号へのアクセス道路として、利用者の多い踏切です。



松本市などによりますと、宮田前踏切の遮断機が下りているのは、1日のうち合わせて約410分間、7時間弱にもなります。

ラッシュ時には1時間に合わせて30分になるときもあり、地元では『開かずの踏切』とも呼ばれていました。



このため、道路を管理する県は、慢性的な渋滞の解消や歩行者の安全などを考え、およそ109億円をかけて踏切を立体交差、つまりアンダーパス化する工事を始めます。

工事のめどはおおむね10年になるとみられています。



【地元の人は】

「1回閉まっちゃうとなかなか開かないので（工事で）これが解消されればいい」

【地元の人は】

「子どもたちが通行するのに安全になればいい」



踏切工事の期間中、車の通行は出来なくなり、う回が必要となりますが、歩行者や自転車はこれまで通り、歩道橋を利用できるということです。

