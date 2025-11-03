欧州株 堅調、先週末の米株高を受けて
東京時間19:01現在
英ＦＴＳＥ100　 9724.70（+7.45　+0.08%）
独ＤＡＸ　　24158.36（+200.06　+0.83%）
仏ＣＡＣ40　 8131.95（+10.88　+0.13%）
スイスＳＭＩ　 12291.32（+56.82　+0.46%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:01現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47783.00（+61.00　+0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6896.50（+22.50　+0.33%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　26134.50（+130.50　+0.50%）