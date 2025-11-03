欧州株 堅調、先週末の米株高を受けて
東京時間19:01現在
英ＦＴＳＥ100 9724.70（+7.45 +0.08%）
独ＤＡＸ 24158.36（+200.06 +0.83%）
仏ＣＡＣ40 8131.95（+10.88 +0.13%）
スイスＳＭＩ 12291.32（+56.82 +0.46%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:01現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47783.00（+61.00 +0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6896.50（+22.50 +0.33%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 26134.50（+130.50 +0.50%）
