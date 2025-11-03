ロンドン序盤はドル買いが再燃、ユーロドル1.15台前半＝ロンドン為替



週明けのロンド序盤の取引、ドル買いが再燃している。先週の米ＦＯＭＣでパウエル議長が１２月の利下げを明確に示唆しなかったことをきっかけに、ドル高の流れが形成されている。週明けもその流れが継続する形になっている。ユーロドルは1.1541付近を高値に、足元では安値を1.1508付近に広げている。ポンドドルも1.3149付近を高値に1.3118付近まで下押しされている。ドル円は153.98付近を安値に、ロンドン朝方に154.29付近まで買われる場面があった。その後も154円台に高止まりしている。いずれも値幅はそれほど大きくないが、水準的には先週からのドル高水準を踏襲している。ドル指数は僅かに高値を伸ばしており、３カ月ぶり高値水準となっている。



USD/JPY 154.16 EUR/USD 1.1512 GBP/USD 1.3128

