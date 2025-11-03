テレビ大阪の怪しげ深夜ドラマ「自分が大事な何かを忘れているのではないか…」 『UNREAL-不条理雑貨店-』第4話
俳優・染谷俊之と小西詠斗がW主演する、テレビ大阪ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』（毎週月曜）の第4話が、きょう3日深夜に放送される。
【写真】ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』第4話場面カット
人気漫画の実写化で、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」のミステリアスな主人・ヤギオ（染谷）と、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉＝ムネチカ（小西）の絆と宿命を描くストーリー。
テレビ大阪（毎週月曜 深夜1：05）のほか、テレビ愛知（毎週月曜 深1：30）、BSテレ東（毎週木曜 深0：30）などで放送。
■第4話「オッドフェローズの仮面」
海名月市出身のアイドル、赤羽凛糸（黒崎レイナ）が「UNREAL」に訪れる。店主のヤギオ（染谷俊之）を見ると、同級生の「音矢」に似ていると言い出す。その名前を聞いて自分が大事な何かを忘れているのではないかと思い始める宗哉〈ムネチカ〉（小西詠斗）。ヤギオは凛糸の仕事の悩みを聞き「彼女が宗哉の運命を正すことができる存在」だと確信し、「オッドフェローズの仮面」を勧める。そんな中、根岸（本島純政）はSNS投稿が炎上し、さらに凛糸とのつながりも絶たれてしまったことで怒りに任せて「フラウロスの牙」を叩き壊してしまう。一方、カフェ「海桐-TOBIRA-」には黒澤（細貝圭）が訪れていた。宗哉は黒澤に、ヤギオを「オトヤ」と呼ぶ人物が来たことを伝え、ヤギオのことを聞き出そうとするが…。
【写真】ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』第4話場面カット
人気漫画の実写化で、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」のミステリアスな主人・ヤギオ（染谷）と、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉＝ムネチカ（小西）の絆と宿命を描くストーリー。
テレビ大阪（毎週月曜 深夜1：05）のほか、テレビ愛知（毎週月曜 深1：30）、BSテレ東（毎週木曜 深0：30）などで放送。
海名月市出身のアイドル、赤羽凛糸（黒崎レイナ）が「UNREAL」に訪れる。店主のヤギオ（染谷俊之）を見ると、同級生の「音矢」に似ていると言い出す。その名前を聞いて自分が大事な何かを忘れているのではないかと思い始める宗哉〈ムネチカ〉（小西詠斗）。ヤギオは凛糸の仕事の悩みを聞き「彼女が宗哉の運命を正すことができる存在」だと確信し、「オッドフェローズの仮面」を勧める。そんな中、根岸（本島純政）はSNS投稿が炎上し、さらに凛糸とのつながりも絶たれてしまったことで怒りに任せて「フラウロスの牙」を叩き壊してしまう。一方、カフェ「海桐-TOBIRA-」には黒澤（細貝圭）が訪れていた。宗哉は黒澤に、ヤギオを「オトヤ」と呼ぶ人物が来たことを伝え、ヤギオのことを聞き出そうとするが…。