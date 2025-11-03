フィギュアスケート女子でグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦・スケートカナダで３位となった中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３日、開催地のカナダ・サスカトゥーンから羽田空港に帰国した。第１戦・フランス大会で日本勢女子史上３人目のＧＰシリーズ初出場初優勝を果たしてから、またしても表彰台に上り「まさか２戦とも表彰台に乗れるとは思っていなかったのですごくうれしい」と振り返った。

ショートプログラムはトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）で転倒し、４位発進。フリーでもトリプルアクセルは決まらなかったが、崩れることなく滑り切り、合計２０３・０９点とし３位に食い込んだ。

「勝つために必要」というトリプルアクセル。今後は「まだクオリティーが上がっていない」というが、「しっかり完成度が上がれば」とフリーに２本組み込むことも視野に入れる。ただ、「まずは１本でどこまで点数を伸ばせるのかをしっかり試したい。１本でしっかり固められるようにしたい。もっと良いトリプルアクセルが跳べるように改善していきたい」と語った。

１２月に名古屋・ＩＧアリーナで開催されるＧＰファイナルには、一番乗りで出場を決めた。「自信を持てるような練習をしていきたい」と力を込めた。