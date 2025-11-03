奥さんに不倫疑惑が浮上したとき、知らないふりをして見過ごす男性もいるといいますよね。しかし、決定的な証拠を見つけてしまうと黙っているわけにもいかず、不倫相手と決着をつけるようで……？ 今回は、妻の不倫相手にキレて二度と会わないと約束させた話をご紹介いたします。

不倫相手と直接対決

「妻が若い男とデートしているのを目撃したと友人から教えてもらったため、なにか証拠はないかと部屋の中を探していると1枚の紙を発見。それは見知らぬ男の履歴書でした。なんで履歴書があったのかは不明だったけど、おそらく妻は家に不倫相手を連れ込んだことがあるのでしょうね……。

これは絶対に不倫相手のものだと確信して、妻を問い詰めると不倫を認めました。妻に不倫相手を呼び出してもらうと、20代前半のチャラい男で、『アプリで知り合っただけでただの遊びですって』『こんなおばさん相手に本気になるわけないじゃないですか』と言って帰ろうとしたんです。その態度に腹が立ったので、男の名前や住所、学歴などの個人情報を履歴書を見ながら音読したら、『なんで……？』と顔色を変えて焦り始めました。こっちは個人情報を握っているので、ここに書いてある実家の住所に慰謝料を請求することだってできるため『ツメが甘いんだよ！』『このガキがよ！』とキレたら、土下座して謝ってきました。

この男は就活中らしく、こんなことがバレたら今後の人生にも影響が出ることを恐れたんでしょうね。学生ということもあり慰謝料の請求はしなかったけど、妻と二度と会わないことを約束させました」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 奥さんが不倫したことも許せないでしょうが、不倫相手が自分の妻をバカにするのも許せなかったのかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。