「何十年と踊ってきた」南九州最大の祭り「おはら祭」が盛大に開催 天文館一帯が熱気に包まれる
南九州最大の祭り「おはら祭」が盛大に開催されました。天候にも恵まれた3日、参加者は踊りを楽しみながら天文館を練り歩き、会場は熱気に包まれました。
（仁田尾美菜アナウンサー）
「おはら祭りの本まつりが始まった。みなさんはっぴやハチマキを身に着け楽しそうに踊っている」
鹿児島の秋の風物詩「おはら祭」は南九州最大の祭りで74回目を迎えます。
本まつりの3日は天候にも恵まれ、踊り手たちははっぴや浴衣を着て踊りを楽しみながら天文館を練り歩きました。
「最初は上手に踊れるか不安だったが踊ったら楽しさの方が勝って楽しみながら踊っている」
鹿児島市の下鶴市長も。
（下鶴市長）
「街中で踊れる喜びを噛みしめている。先生に習って直前に準備をした」
（仁田尾美菜アナウンサー）
「第3部の仮装の踊り連が始まった。午後も盛り上がっている」
仮装の踊り連が新たに設けられ参加者は、個性豊かな衣装を身にまとい、踊りを楽しんでいました。
この日のために準備してきた人も。
（男の子）
「毎日練習したので本番で踊ると緊張するが、踊ると簡単」
（女性）
「自分で作った衣装。柄が左右で合うように先生と一緒に考えて作った」
沿道には多くの人が詰めかけ、踊りに釘付けになっていました。
（女性）
「見ている側も元気をもらうところがいい」
（女性）
「30～40年前からずっと何十年と踊ってきた。すごく思い入れがある」
秋晴れのもと行われたおはら祭。天文館一帯が熱気に包まれました。