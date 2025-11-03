森愁斗・鳴海唯がお互いの第一印象を語るインタビュー映像公開！のん主演ドラマ『MISS KING / ミス・キング』

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』の第6話が11月3日20時から無料配信が開始される。そして『MISS KING / ミス・キング』番組公式SNSに、ドラマ内で夫婦となった森愁斗と鳴海唯のオフショットが公開。さらにABEMAドラマ公式YouTubeに、森愁斗・鳴海唯が演じる結城夫婦のインタビュー映像が公開された。

■森愁斗・鳴海唯のインタビュー映像では仲睦まじいやりとりも！

「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。

『MISS KING / ミス・キング』公式SNSでは、連日キャストのオフショットや撮影の舞台裏ムービーを公開。このたび結城龍也を演じる森愁斗と、早見由奈を演じる鳴海唯のオフショットが公開されると、コメントが続々と寄せられ反響が集まっている。

第5話でのん演じる国見飛鳥に対局で負けた由奈は女流棋士を引退し、婚約者で棋士の龍也と結婚。金屏風の前で「将棋婚」を報告する記者会見を行い、“結城夫婦”となった。

ABEMAドラマ公式YouTubeで、結城夫婦の2人のインタビュー映像が公開されており、お互いの第一印象は？ という質問には、鳴海は「落ち着いているなあ」と話すと、森は「逆に落ち着いていたんですけど、うるさそうだなって…（笑）」と発言し、「審議ですね?!（笑）」とつっこむなど、仲睦まじいやりとりを交わしている。他にも印象的な撮影シーンや、お互いの呼び方についての話も。

最新話となる第6話は、11月3日20時から無料配信が開始。また19時45分から「ABEMA SPECIAL2」チャンネルでは、結城龍也演じる森愁斗と、森が所属するBUDDiiSのメンバーの岡本聖哉、大槻拓也が第6話のウォッチパーティー行う『MISS KING ウォッチパーティー with BUDDiiS』が放送される。ここでしか聞けない撮影秘話や、メンバー同士のプライベートなトークが連発。ぜひメンバーと一緒に、第6話を楽しみたい。

■番組情報

ABEMA『MISS KING / ミス・キング』第6話

11/03（月・祝）20:00～無料配信

※全8話

出演：のん 藤木直人 倉科カナ 奥貫薫 森愁斗 鳴海唯

西岡徳馬

山口紗弥加 中村獅童

脚本：荒木哉仁 石田剛太 山岸聖太

監督：山岸聖太 椿本慶次郎

