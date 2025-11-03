「めちゃくちゃさみしい」愛されて52年 老舗ラーメン店『そばよし』閉店【新潟・柏崎市】
柏崎市で52年続いた老舗ラーメン店「そばよし」が11月3日営業最終日を迎え、多くのファンが駆け付けました。
1973年の創業以来、柏崎市民だけでなく県内外から訪れる人の胃袋を満たしてきたそばよし。
3日朝も雨の中、開店2時間前から行列ができていました。
■『そばよし』西村伯和 店主 (79)
「(開店)どうもすみませんでしたどうぞ～」
西村伯和さん(79)が52年間営んできましたが、「元気でいるうちに一線を退きたい」と、閉店を決意しました。
最終日もボリューム満点のチャーシュー麺や焼きそばなどの人気メニューが次々と注文されていきます。
■お客さん
「こんなに一番おいしいラーメンはないです。この店こそが最高のお店だった。さみしい気持ちです」
■お客さん
「月一回帰省したら必ず食べている。めちゃくちゃさみしい。帰ってきても楽しみが少なくなっちゃう」
■『そばよし』西村伯和 店主 (79)
「これだけの人が集まってくれて、本当に感謝の気持ちだけですね」
そばよしは、惜しまれつつ暖簾を下ろしました。
1973年の創業以来、柏崎市民だけでなく県内外から訪れる人の胃袋を満たしてきたそばよし。
3日朝も雨の中、開店2時間前から行列ができていました。
■『そばよし』西村伯和 店主 (79)
「(開店)どうもすみませんでしたどうぞ～」
西村伯和さん(79)が52年間営んできましたが、「元気でいるうちに一線を退きたい」と、閉店を決意しました。
最終日もボリューム満点のチャーシュー麺や焼きそばなどの人気メニューが次々と注文されていきます。
■お客さん
「こんなに一番おいしいラーメンはないです。この店こそが最高のお店だった。さみしい気持ちです」
■お客さん
「月一回帰省したら必ず食べている。めちゃくちゃさみしい。帰ってきても楽しみが少なくなっちゃう」
■『そばよし』西村伯和 店主 (79)
「これだけの人が集まってくれて、本当に感謝の気持ちだけですね」
そばよしは、惜しまれつつ暖簾を下ろしました。