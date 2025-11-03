おはら祭の「夜まつり」が行われた11月2日、「西郷隆盛」の生誕200年・没後150年を記念して作られたロゴマークとキャッチコピーの発表がありました。ロゴマークは、西郷さんの力強さや真っ直ぐな生き様が表現されています。



11月2日のおはら祭「夜まつり」には鹿児島市出身の俳優で鹿児島ファン拡大アンバサダーの大原優乃さんが登場。





明治維新の立役者「西郷隆盛」の 生誕200年・没後150年を記念して作られたロゴマークとキャッチコピーを下鶴市長とともに発表しました。ロゴマークのデザインはシンプルかつ手書き風に。力強さと無骨さそして真っ直ぐな生き様と、細かいことを気にしない豪快さやおおらかさが表現されています。（鹿児島ファン拡大アンバサダー・大原優乃さん）「シンプルなデザインの中に西郷隆盛の力強さを感じとてもカッコいい。責任と愛を持ってこのロゴマークを一人でも多くの方に届けるよう発信していきたい」キャッチコピーは「愛にいこう、かごしま。」生涯「敬天愛人」の信念を貫いた西郷隆盛が愛したもの、愛したまちに足を運んでもらい、自分が愛するものを見つける楽しさを体感してもらいたいという思いが込められています。西郷隆盛の生誕200年・没後150年は2027年度で、鹿児島市はこのロゴマークとキャッチコピーを使って盛り上げていこうとしています。