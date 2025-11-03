うにやいくら、ホタテなど海鮮が贅沢にのった弁当に、できたてあつあつ！若鶏の半身揚げ。北海道のグルメが集まった鶴屋百貨店の大道産子市。連日多くの人でにぎわっています。





北海道産の牛肉がたっぷりのった弁当は、部位や味付けが違う10種の肉を楽しむことができます。

※金獅子精肉店・10種盛一頭食いステーキ弁当 2970円(税込)



■永島由菜キャスター

「やわらかい！口に入れた瞬間、肉のうまみがガツンと広がるが脂身が少ないので濃厚なステーキソースをかけてもとってもおいしいです。贅沢！」





会場には、もちろんたくさんのデザートも！中でも人気なのが、ソフトクリーム！花びらのような形がまるで芸術作品のようです。※ピカタの森 駒ヶ丘牛乳・芸術ソフト～シャインマスカット～ 650円(税込)

■永島由菜キャスター

「濃厚なミルクと爽やかなシャインマスカットの風味がよく合いますね寒い時期でも食べたくなるソフトクリームです」



大道産子市は11月24日(月)まで行われています。

【第1弾】10日(月)まで

【第2弾】12日(水)～18日(火)

【第3弾】19日(水)～24日(月)

