島袋寛子、美脚際立つ海辺ショットに反響「足が綺麗」「自然体で素敵」
【モデルプレス＝2025/11/03】歌手の島袋寛子が11月2日、自身のInstagramを更新。海でのリラックスショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳歌手、ズボンまくり上げた美脚ショット
島袋は「少しの時間家族と海へ」「2025年もあと2ヶ月楽しみながら元気にがんばるぞ」とつづり、海辺での写真を投稿。キャップにベージュのニット、ドット柄のショートパンツ姿で波打ち際に立ち、引き締まった色白で美しい脚を披露している。
この投稿には「自然体で素敵」「笑顔がまぶしい」「足が綺麗」「海と寛子さんの雰囲気がぴったり」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
