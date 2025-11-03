『イッテQ！』美女、美しすぎるウエディングドレス姿で挙式を報告 昨年一般男性と結婚
タレントで女優の堀田茜が2日にインスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを報告し、ウエディングドレス姿を披露すると、ファンから「美しいぃぃ」「めっちゃ綺麗」といった反響が集まった。
【写真】スタイリッシュかつ多幸感あふれる写真を多数披露
『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）の“出川ガールズ”として知られ、女優としても活躍している堀田。昨年4月に一般男性との結婚を発表していた彼女が「結婚式を挙げました」と投稿したのは自身のウエディングドレス姿。複数公開されている写真には、会場で佇む様子や結婚指輪を披露するソロショット、幸せそうな表情でパートナーの男性を見つめる姿も披露されている。
投稿の中で堀田は「お世話になっている方々、友人家族が一同に会して食べて飲んで笑って、夢のような幸せな時間でした」（原文ママ）と式を振り返り「準備は大変だったけど本当にやってよかった！」とコメントしている。
堀田のウエディングドレス姿に、ファンからは「可愛い美しいぃぃ」「めっちゃ綺麗すぎます」「素敵なお写真たくさん見れるの嬉しい」などの声が相次いでいる。
■堀田茜（ほった あかね）
1992年10月26日生まれ。東京都出身。2009年、第12回全日本国民的美少女コンテストの本選に出場。2013年4月『ZIP！』（日本テレビ系）に出演すると、翌年には雑誌『CanCam』（小学館）の専属モデルに。その後、タレントやモデルとしての活動と並行して、女優業にも進出。2019年公開の映画『ダウト〜嘘つきオトコは誰?〜』で映画初主演。2023年には『私と夫と夫の彼氏』（テレビ東京系）で、地上波連続ドラマ単独初主演。2024年4月にはインスタグラムで一般男性との結婚を発表した。
引用：「堀田茜」インスタグラム（@akanehotta）
