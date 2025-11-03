【ワークマンのリュック】が優秀！「自立するのにたためて薄くなる」だって！

毎日の通勤やお出かけに使うリュックは、軽くて機能的なものなら出番が多くなりそうです。今回ピックアップする【ワークマン】のリュックは、自立するのにたためば薄くなるのが特徴。機能性優秀なバッグを展開する【fulcro（フルクロ）】とのコラボアイテムです。お手頃価格でゲットできる高コスパバッグを、さっそくチェックしてみて。

毎日の相棒にぴったりな優秀リュック

【ワークマン】「たためて自立する撥水デイリュック」\3,500（税込）

公式ECサイトで「自立するのにたためて薄くなる」と紹介されているリュック。荷物が少なくても自立しやすく、さっとリュックを置きたいときに便利かも。ころんとした丸みのあるフォルムがかわいく、大人女性のコーデに取り入れやすそうです。撥水仕様なのでアウトドアやレジャーシーンにもおすすめ。

トートにもなる優秀バッグ

【ワークマン】「たためて自立する撥水トートリュック」\3,500（税込）

こちらも自立するのにたためるリュック。トートバッグとしても使える2WAYタイプで、複数のポケットが付いているのも魅力です。背面はメッシュ仕様になっており、蒸れにくく長時間の使用にもおすすめ。さらにキャリーオンテープが付いているので、スーツケースにセットして運ぶこともできる優秀リュックです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M