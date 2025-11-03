◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）

東日本実業団駅伝で、創価大卒のルーキー、サンベルクスの吉田響がエース区間の最長３区で実業団駅伝デビューを果たした。

首位と２７秒差の４位でタスキを受け取ると先頭を走る青学大卒のルーキー、ＧＭＯインターネットグループの太田蒼生を１０キロ付近で捉え、１３キロ付近で突き放す。最終盤ではロジスティードの四釜峻祐との先頭争いで、四釜と１秒差の２位でタスキをつないだ。吉田は「楽しかったです。自分の実力発揮できたんですけど、実業団の選手は改めて強いと実感した」と四釜に次いで区間２位だった。

大学時代に何度も戦ってきた太田との戦いには「太田君もそうですし、ＧＭＯさん自体がすごい強いチームので。絶対に勝てるようにという思いで走りました」と強い気持ちで走り続けた。

吉田の活躍もあり、チームは４位通過でニューイヤー駅伝の出場権獲得。「まだまだ実力不足。レースに出たことで駅伝の課題も出たので、慢心することなく１日１日丁寧に過ごしていきたい」と元日までの２か月間で調整を進めていく。上州路での目標は「区間賞」を掲げた。

今後のレース予定には「フルマラソン一発目で日本新記録を出したい」と目標を掲げ、「国内外含めて来年の２、３月に出られたら」と構想を明かした。