ＪＢＣ３競走が行われた３日の船橋競馬３Ｒ「石崎駿・森泰斗開業記念」（３歳、１２００メートル、１１頭立て）で、１０月６日付で新規に厩舎を開業した、石崎駿調教師（４２）と森泰斗調教師（４４）が初出走を迎えた。

騎手時代、地方通算１４８２勝を挙げた石崎師と、同４４４８勝の森師の初陣。大接戦となった直線は、１番人気の森泰斗厩舎のセイウンユズカ（牝、戸崎圭太騎乗）が抜け出し１着。４馬身差の２着に２番人気の石崎駿厩舎所属、ワナカ（牝、笹川翼騎乗）が入り、新規開業調教師のワン・ツー・フィニッシュとなった。

森泰斗調教師は、鞍上に盟友・戸崎圭を配しての初出走初勝利に、「こんな、うまく行くなんてドラマのよう。圭太も快く引き受けてくれたし、うれしいです。４コーナーでプッシュして行ったので、あとは追い出してから伸びるタイプなので大丈夫だと思った」と笑み。開業２戦目となった６Ｒ「感動の、渦になれ。記念」（Ｃ１、１５００メートル）は２番人気に支持された管理馬シュヴァルノワール（牡３、笹川翼騎乗）が１着に。３戦２勝で開業初日を終えた森調教師は「船橋には川島正行先生など偉大な先生方がたくさんいらっしゃる。先人に負けない馬を輩出していきたい」と意気込んだ。

また、トレーナーとしての初戦で２着となった石崎駿調教師は「無事に走ってくれて良かった。馬をいい状態で出走させたいですし、ファンのみなさんに感動してもらえるような馬を作っていきたい」とコメントした。