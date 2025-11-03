歌手の森高千里(56)が2日、自身のインスタグラムを更新。大阪・新歌舞伎座 で初めてコンサートを行ったことを報告した。



「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”11月2日 大阪 新歌舞伎座 終了しました！」と投稿。「満員御礼！！歌舞伎座でコンサートをするのは初めての経験で、どんな感じになるのかドキドキしていました。」と振り返った。



「客席までの距離が近かったり、大阪の皆さんのノリが良かったり、とっても楽しめました！パワフルな応援ありがとうございました～！」と感謝し、「皆さんからステージはどんな風に見えていましたか？赤提灯も新鮮でしたよね」と続けた。



「今日は大阪のスイーツ巡りもしてきましたよ～！美味しいものでエネルギーチャージをしてコンサートに挑めました。」と大阪を満喫した様子。「あと残すところ3本になりました。盛り上がっていきましょ～ 次は11月15日 新潟 上越文化会館 大ホール です！」とした。



フォロワーからは「ずーっと可愛いまま全然変わらないですね」、「千里さん素敵」、「ちょっとお茶目で可愛い千里さん」、「女神そのものですね」などの声が寄せられた。



