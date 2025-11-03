&TEAM、韓国デビュー作収録曲「Lunatic」MV公開 Kが壁を壊す
9人組グローバルグループ・&TEAMが、韓国1stミニアルバム『Back to Life』の収録曲「Lunatic」のMVをサプライズ公開した。
【写真】おなじみのポーズ！巨大ビジュアル前で写真を撮る&TEAM
MVは、暗い洞窟のなかで修行するかのようにパワフルに群舞するシーンからスタート。Kが壁を壊すと無数のカメラとマイクに囲まれた記者会見へ。周囲の視線をも気にせず、堂々とした9人はトレーニングルームでさらに鍛錬する。最後には、大勢の観客に囲まれたリングの上に辿り着き、9人の力を解放するかのように爆発的な群舞を見せる。エネルギーに耐え切れなくなったリングが崩れ落ちても、何事もなかったかのようにカメラをみつめる9人の姿からは、オオカミの本能的な狂気すらを感じる。
「Lunatic」は、ファンキーなヒップホップビートと軽快なメロディが特徴的で、失敗に直面しても飛躍のチャンスにするという堂々とした決意が込められた曲。楽曲のタイトルである「Lunatic」は“狂気的”という意味をもつと同時に“Lunar（月）”を思い起こさせ、満月の下で目覚めるオオカミの本能が感じられる。無謀に見えても本能を信じて最後まで走り抜くという気迫が、映像ストーリーを通じて存分に表現されたMVとなっている。
&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSら世界的アーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのレーベル「YX LABELS」に所属している。
10月28日には韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、韓国デビュー。本作は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれている。タイトル曲「Back to Life」をはじめ、「Lunatic」「MISMATCH」「Rush」「Heartbreak Time Machine」「Who am I」の全6曲が収録されている。
