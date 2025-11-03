25周年のUSJ、大阪どまんなか御堂筋で感謝 懐かしの楽曲、初披露の衣装、さらにクルー約100人も登場【楽曲一覧あり】
大阪の秋恒例『御堂筋ランウェイ2025』が3日、御堂筋で開催され、来年開業25周年を迎えるユニーバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）が感謝の特別パフォーマンスを披露した。
【写真多数】御堂筋にUSJ登場！キャラだけでなくクルーもたくさんパレード
USJは、2026年に25周年を迎え、テーマに「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」を掲げる。『御堂筋ランウェイ』は、同プロジェクトの第1弾となった。
大阪市内のどまんなかに設けられたステージには、パーク開業以来の名物キャラ、綾小路麗華、ディーコン（ウォーターワールド）が登場。「Discover U!!!」のフラッグがひらめき、パフォーマーたちがオリジナルコスチューム姿を披露した。
パークではおなじみの、エルモ、スヌーピー、ミニオンたちや、スーパー・ニンテンドー・ワールドのマリオ、ルイージらが特製フロートに乗ってファンと交流。30分間に及ぶ特別パフォーマンスとなった
さらには、パークを飛び出して、クルー約100人も参加。懐かしの楽曲が鳴り響く中、「おおきに！大阪！」の感謝のメッセージを伝えた。
■当日パレード楽曲
「ハリウッド・プレミア・パレード」（初演日2002年4月27日）
「ハッピー・ハーモニー・セレブレーション〜5周年スペシャル〜」（初演日2006年3月9日）
「Dreams Are Universal（ドリームズ・アー・ユニバーサル）」（初演日2011年3月3日）
「ユニバーサル・RE-BOOOOOOOORN（リボーン）・パレード」
（初演日2016年3月1日）
「NO LIMIT! パレード」（初演日2023年3月1日）
■『御堂筋ランウェイ2025』主なプログラム
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別パフォーマンス
大阪ブルテオンランウェイ
2025年大阪・関西万博ファッションショー
BMX・チアリーマンズ SHOW supported by U-POWER
SUPER EIGHT スペシャルプログラム
グランドフィナーレ
【写真多数】御堂筋にUSJ登場！キャラだけでなくクルーもたくさんパレード
USJは、2026年に25周年を迎え、テーマに「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」を掲げる。『御堂筋ランウェイ』は、同プロジェクトの第1弾となった。
大阪市内のどまんなかに設けられたステージには、パーク開業以来の名物キャラ、綾小路麗華、ディーコン（ウォーターワールド）が登場。「Discover U!!!」のフラッグがひらめき、パフォーマーたちがオリジナルコスチューム姿を披露した。
さらには、パークを飛び出して、クルー約100人も参加。懐かしの楽曲が鳴り響く中、「おおきに！大阪！」の感謝のメッセージを伝えた。
■当日パレード楽曲
「ハリウッド・プレミア・パレード」（初演日2002年4月27日）
「ハッピー・ハーモニー・セレブレーション〜5周年スペシャル〜」（初演日2006年3月9日）
「Dreams Are Universal（ドリームズ・アー・ユニバーサル）」（初演日2011年3月3日）
「ユニバーサル・RE-BOOOOOOOORN（リボーン）・パレード」
（初演日2016年3月1日）
「NO LIMIT! パレード」（初演日2023年3月1日）
■『御堂筋ランウェイ2025』主なプログラム
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別パフォーマンス
大阪ブルテオンランウェイ
2025年大阪・関西万博ファッションショー
BMX・チアリーマンズ SHOW supported by U-POWER
SUPER EIGHT スペシャルプログラム
グランドフィナーレ