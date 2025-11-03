クマ被害13人目の犠牲者か…行方不明になっていた79歳女性の遺体を発見　ハンターも襲われ大ケガ　専門家「今がピークで警戒必要」

この3連休も相次いだクマの出没。

11月もクマ災害が猛威を振るっています。

住宅の塀をよじ登るのは、体長70cmほどの子グマです。

2日、北海道・札幌市の住宅街に現れ、5時間以上にわたり付近を徘徊。

そして、出動したハンターに駆除されました。

さらに、札幌市の北東、砂川市の住宅近くのやぶの中に体長1.2メートルほどのクマが出没し、警戒が続いています。

そして、クマ被害から住民を守る立場のハンターが被害に…。

1日、岩手・大槌町の山中で、75歳の男性ハンターがクマに襲われました。

男性は鼻などを引っかかれて大けがをしたといいます。

同じ岩手県の西和賀町では2日、3頭のクマが目撃されています。

2025年度のクマ被害による死者は、過去最多の12人。

3日、13人目の犠牲者の恐れが…。

秋田・湯沢市で、家族に「山に行ってくる」と話したあと行方が分からなくなっていた後藤キヨさん（79）の遺体が山林で発見されました。

遺体は損傷が激しく、かまれたような痕があり、クマに襲われた可能性が高いとみられています。

被害の報告は東北以外でも。

2日午前11時ごろ、京都府の京丹後市で80代の男性がクマに襲われました。

現場の近くには、クマが好んで食べる柿の木が。

男性は柿の木を見ていたところを襲われたということです。

京都・京丹後市職員：

去年から出没数が倍近くにまで増加している。人身被害ということになると、事態としては重く受け止めております。

番組の調べではこの3連休、東北を中心に長野県などでもクマが目撃され、3日は山形・南陽市でも。

午前3時ごろ、監視カメラがクマの姿を捉えました。

近くにある小学校では、10月29日にもクマが出没していました。

山形・南陽市 白岩孝夫市長：

街中に頻繁に現れることになったのが大きな変化。抜本的な対策が国レベルで必要ではないか。

災害レベルの異常事態を迎えているクマ被害。

石川県立大学の大井徹特任教授は、「8月下旬から出没が始まって、10月から今（11月）がピークということで警戒が必要。越冬準備のためにクマがえさをたくさん食べるが、主要なえさになるドングリ類が大凶作。えさを求めてたくさんのクマが出没している」と注意を呼び掛けます。

さらにこの季節、極めて危険だというのが子連れのメスです。

石川県立大学・大井徹特任教授：

子連れのメスは、子どもを守るために特に攻撃的になるので危険。

母親グマに襲われる瞬間を捉えた過去の映像。

岩手・岩泉町の山中で、キノコ狩りをしていた男性をクマが突然、襲撃。

20秒ほど抵抗し、追い払うことができました。

男性はこの時、木に登る子グマを見たといいます。

原生林の熊工房・佐藤誠志さん：

親子連れで、若い母グマが襲ってきた。（母グマの大きさ）1メートル以下だと思う。見たら分かるとおり力もあるし、スピードがすごいので、人間が勝てるものではない。