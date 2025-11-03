俳優の山崎育三郎が３日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」を開設した。初回ゲストは山田孝之。２６年前に出会い、互いに幼馴染の様な関係という。

沖縄でロケをしながらトーク。沖縄に移住した山田の案内で、沖縄そば屋や地元の直産市場などを巡っていく。ヒゲで顔の半分以上が覆われた山田のワイルドなビジュアルも衝撃的だ。

開設にあたり、山崎は「ジャンルを超えたエンターテインメントの世界に挑む中で、常に“人との出会い”が自分を成長させてくれたと感じています。そんな日々の中で生まれた想いを、より自由に、より近い距離で届けたい、その気持ちからこのＹｏｕＴｕｂｅ番組をスタートしました。ミュージカル、コンサート、映像作品など、様々なジャンルに挑む過程をドキュメンタリーとして描きながら、今、会いたい人に会いに行き、食を楽しみ、等身大の自分をお届けしていきます」と説明。

続けて「孝之との時間は、２５年前に夢を語り合っていた頃を思い出すような、原点に帰る穏やかで温かなひとときでした。これからも、ゆったりと自分らしく、この番組を通して『今』を感じていただけたら嬉しいです。皆さんの日常に、そっと寄り添える存在になれたらと思っています」とコメントしている。

毎週月曜日更新で、次回は１０日の１９時に配信予定。