県内は、この3連休もクマの出没が相次ぎ、きのうは南砺市で1頭が駆除されたほか、富山市では一時緊急銃猟の許可が出ました。

出没が相次いでいる地域では、祝日のきょう予定していたイベントを中止するなど、影響が出ています。



南砺市福光地域の小山で撮影されたクマ。

捕獲用のおりの入り口付近にいる姿です。

このおりでは成獣のクマ1頭が捕らえられ、市は、きのうこのクマを駆除しました。

おりは、先月26日に人への被害が発生した場所から1.3キロほどの場所にあり、被害の翌日に設置していました。





吉田颯斗記者「こちらではクマの目撃情報があり緊急銃猟の許可を出したということです。現在、警察や猟友会が対応にあたっています」富山市八尾町福島では、きのう、長谷牧場の牛舎付近でクマが目撃され、市や警察が地域の住民を避難させ、周辺の道路を規制しました。市は緊急銃猟の許可を出し、猟友会員らが周辺で駆除に備えましたが、その後クマの姿は確認されず、発砲には至りませんでした。八尾町ではきょうもクマの出没が続いています。クマ出没の影響は学校行事にも。富山市東福沢の中央農業高校では、きょう「農産物即売会」を予定していましたが、通学路そばでクマが出没したという報告が複数あり、中止となりました。この即売会は生徒が育てた野菜などを販売するイベントで、例年1000人ほどが訪れます。室井康志校長は「生徒・教職員・来場者の安全を確保するため、苦渋の決断だった」と話しました。クマの出没があった地域では住宅や車庫・倉庫の戸締まりを徹底するなど警戒を続けてください。