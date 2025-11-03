ブルージェイズは強かった 敗れてなお響く“称賛の声”「勝つための形はひとつではない」「胸を張れるシーズンだった」
ゲレーロJr.はチームリーダーとして圧倒的な存在感を見せた(C)Getty Images
今季、ワールドシリーズ進出を果たしたブルージェイズは、世界一の座を目指し、最後まで死力を尽くした。連覇を成し遂げたドジャースと7試合を戦った末に敗れたものの、各選手が頂上決戦に相応しいパフォーマンスを披露した。
昨季の地区最下位から這い上がり、2025年シーズンではア・リーグ王者にまで上り詰めたブルージェイズ。主砲のブラディミール・ゲレーロJr.といった球界を代表する大物選手を擁する一方で、ラインナップ全体では、ワールドシリーズを争ったドジャースのようなスター軍団とは大きく異なる。若手、中堅、ベテランとさまざまなキャリアのプレーヤーが名を連ねた。
32年ぶりとなったワールドシリーズでブルージェイズが先に王手をかけながらも、あと一押しが出来ず、悲願達成とはならなかった。だが、7試合まで戦いその内の2試合が延長戦に及ぶなど、ドジャースと互角のゲーム内容を繰り広げている。今季もビッグネームを揃えた王者に対し、選手一つ一つのプレーのクオリティの高さや、絶妙なベンチワークで渡り合っていた。
そして、激闘を展開した“敗者”を称える声も後を絶たない。11月3日米ニュースサイト『THE RINGER』では、ブルージェイズの今季を振り返る特集記事を配信。その中では、「このチームの歩みは十分に胸を打つ。バットスピードの向上、選手育成、そして守備力やキャッチング技術のような“見えにくい部分”への投資。『勝つための形はひとつではない』、ブルージェイズはその証明だった」と評している。
さらに、選手の顔触れについても、「ブルージェイズの強さは、スターの数ではない。ポストシーズンの先発陣を見ればそれは明らかだ」などと指摘。「ケビン・ガウスマン、ルーキー（トレイ・イェサベージ）、41歳のマックス・シャーザー、トミー・ジョン手術明けのシェーン・ビーバー。そして、抑えのジェフ・ホフマンは、他球団のメディカルチェックに何度も落ちた男で、今季の防御率は4.37だった」と説明。
また、延長18回まで試合が進み、5-6でサヨナラ負けを喫したワールドシリーズ第3戦の結果も振り返り、「長い死闘をドジャースが制したとき、さすがにジェイズはもう立ち直れないと思われた。しかし、彼らは何度でも立ち上がった。その“しぶとさ”こそが、このチームの代名詞だった」などと主張する。
同メディアは、シリーズでの戦いぶりに対し、「ブルージェイズは野球の素晴らしさそのものを思い出させてくれた」と論じるとともに、「生涯のファンにも、途中から惹きつけられた人々にも、この魔法のような旅はきっと心に刻まれる。最後に勝利はつかめなかったが、それでも胸を張れるシーズンだった」と総括している。
頂点にこそ届かなかったが、ブルージェイズはひたむきなプレーで最後まで観る者を魅了し続けていた。王者ドジャースと並び、2025年シーズンの主役を担ったことも間違いないだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]