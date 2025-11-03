いきものがかりが、自身初の主催フェスとなる『超いきものがかりフェスデビュー20周年だよ!! ～ありがとうって伝えたくて～』と、47都道府県全県をまわるツアー『いきものがかりのみなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!! ～47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!～』を開催する。

（関連：Perfume“コールドスリープ”、いきものがかり“放牧宣言”、宇多田ヒカル“人間活動”……活動休止表現に宿る希望）

本情報は、26度目の結成日となる本日11月3日に行われた生配信『今日はいきものがかりの結成記念日！みんなに超ありがとうって伝えたくて！LIVE』にて発表されたもの。配信では、代表曲「ありがとう」を“20％増し”にアップデートした「超ありがとう」を2026年1月1日に配信リリースすることも発表。同曲は「ありがとう」の編曲を担当した本間昭光が再度アレンジを担当している。

主催フェスは、2026年3月14日、15日の2日間、千葉 LaLa arena TOKYO-BAYで開催。第1弾出演アーティストとして、いきものがかり、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacciの出演が発表となった。

また、2010年以来の開催となる全県ツアーは、2026年4月18日にいきものがかりの地元である神奈川県 厚木からスタート。各公演の詳細は追って発表される。

両公演のチケットは、本日よりいきものがかりオフィシャルファンクラブ「超1年2組」最速先行の受付がスタート。最新情報はいきものがかりのオフィシャルホームページで確認できる。

＜いきものがかり メンバーコメント＞

■吉岡聖恵

お陰さまで2026年3月に、我々いきものがかりはデビュー20周年を迎えます。楽曲やグループを愛してくださる皆さまのお陰です。本当にありがとうございます！久々の全県ツアー、初のいきものがかり主催フェス、そして新曲のリリース。デビュー20周年を目一杯楽しんでいただけるように、自分達も思いっきり楽しんでいきたいと思います！「超ありがとう」の気持ちを伝える20周年。一緒に楽しんでいきましょう！いきものがかり 吉岡聖恵

■水野良樹

デビュー20周年です。10周年を迎えるまでの10年より、20周年を迎えるまでの10年のほうが大変でした！！よくがんばったと思うので、褒めてください！……と思っていたら、尊敬する大先輩から才能溢れる後輩バンドさんまで、優しくお祝いしてくれるフェスが決定しました。全県ツアーも決まりました。あと10年がんばるために全国にご挨拶にうかがいます！「学生の頃から聞いていた」「そういえば、なぜか口ずさめるよね」「実家のお父さんの車のなかで流れてた」「え？今、二人なの？」日本全国の皆さん、褒めるなら今です！！はい！そうです！！「いきものがたり」じゃなくて、「いきものがかり」です！ありがとうございます！！よろしくお願いします！！いきものがかり 水野良樹

（文＝リアルサウンド編集部）