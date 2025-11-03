県２区選出の鈴木憲和農林水産大臣がきょう県内入りし、山形が世界に認知されるようになってきたとして投資をしていくことで活性化につながると地方への投資の必要性を話しました。

【写真を見る】「まだまだ私たちの地域は稼ぐことができる」鈴木憲和農林水産大臣が県内入り 地方への投資の必要性語る（山形）

鈴木憲和農林水産大臣は高畠町での式典に参加するためきょう県内入りしました。

挨拶で農水省に勤務していた時に感じた農政を志した原点を振り返りました。

鈴木憲和 農林水産大臣「有機農業や環境と共生をしていくということ、地域の持続可能性とはなにか、このことについて教えて頂いたのも高畠町でした」

高畠町は祖父の地元で、鈴木大臣は改めて決意を述べていました。

鈴木憲和 農林水産大臣「（みなさんの）よりご期待にそえるようにやりたいと思うし、私の一番の現場は私の地元ですから」

会の中で、米政策やクマの問題に言及することはありませんでしたが、農林水産大臣として、今後の山形の可能性について話を聞くと。

鈴木憲和 農林水産大臣「海外からもようやく山形県は注目を集めている。インバウンドも含めて様々な投資をしていけばまだまだ私たちの地域は稼ぐことができると思いますからそういう観点で行政ともしっかりやっていきたい」

■立憲民主党・野田佳彦代表は

立憲民主党 野田佳彦代表「真っ先にやらなければいけないのは物価高対策じゃないでしょうかみなさん」

一方、立憲民主党の野田佳彦代表は県連の対話集会に出席しました。

野田代表は先月３１日、与野党６党で合意に至ったガソリン暫定税率の廃止について、必要性を改めて強調しました。

その後の質疑応答で、参加者から鈴木大臣への印象を聞かれると。

立憲民主党 野田佳彦代表「今回の農水大臣というのは農水省出身の方なので生産現場のことはよく承知だと思う」

農林水産省は先月３１日、来年の主食用米の生産量について７１１万トンにすると発表しました。今年の７４８万トンから減産する方針です。

鈴木大臣は需給に応じた主食用米の生産の必要性を訴えていますが、これは前任の小泉大臣の増産する方針とは一致していない内容です。

立憲民主党 野田佳彦代表「江藤さん、小泉さん、鈴木さん３代農水大臣が変わるたびに方針が変わることが問題」

野田代表は今後の国会審議で与党に対し、生産者が納得のいく説明を求めていきたいとしました。

新政権になり農業政策も変化する中、県選出の鈴木大臣の方針にも注目が高まっています。