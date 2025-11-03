2025年11月4日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月4日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
苦手な人でも、相手の立場に立ってみること。納得できる暗示がありそう。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
キレイなものに接すると充実感が得られそう。絵画や音楽が◎。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
年下の人とギクシャクしそう。距離を置くことも一つの手。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
低調日。社会的な出来事に関心を持つと開運のきっかけに。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
物忘れやミスを連発しそう。深呼吸でリラックスしよう。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
常識をわきまえた言動に幸運あり。品のよい態度も大切。
6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
我を張ると損する運。周りと足並みをそろえることが大切に。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
友人のグチには冷静にフォローを。尊敬されるはず。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
うまく伝えられないことは手紙にすると、スムーズに届きそう。
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
人生の新たなステージが到来。自分を強く信頼すると◎。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
勝負事にツキあり。ただし熱くなりすぎると運が逃げるかも……。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
無邪気な言動が周囲から愛されそう。見栄は張らないこと。
