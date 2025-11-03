元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（54）が1日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。これができなければ「プロとしてうまいショートとは思えない」と厳しく指摘する場面があった。

番組の進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「名ショート・宮本慎也さんが選ぶ“このショートが凄い！”」というテーマを与えられた時だった。

まずはお手本にしていた内野手について名門・PL学園の1学年先輩にあたる立浪和義氏（56）を挙げ、現役時代に意識していた他球団の選手には同学年の石井琢朗氏（55）を指名した宮本氏。続いて、現役選手で今No.1だと思う遊撃手については「現時点では、ちょっと落ちましたけど、やっぱ源田だと思います」と西武・源田壮亮内野手（32）の名前を挙げた。

その後、煙山アナから源田ら“スペシャルなショート”に比べ、そうではないショートは何が足りないのか違いを聞かれた宮本氏。

「基本的には堅実さっていうのが僕は重要だと思っているんですね。守備範囲広いっていうのはもちろん、いります。全てを兼ね備えてないといけないんですけど」とした上でこう続けた。

「イージーゴロを捕った時に昔の選手ってほぼ（送球が一塁手の）顔か胸ぐらいにいってたと思うんですよ。今の選手って結構ファーストがしゃがんだりして捕ったりって多くないですか？ちょっとそれたりとか。目いっぱいのプレーでそうなるのは仕方ないんですけど、イージー（ゴロ）でそういうふうになるっていうのは、僕はもうプロとしてうまいショートとは思えないんですよね、厳しい目かもしれないですけど」

現役時代に通算2133安打を放ち、遊撃と三塁合わせて10度のゴールデングラブ賞に輝いたレジェンドの宮本氏。

「（その人が）捕ったらみんな（プレーから）目を離してもアウトになってるっていうのがプロのショートだと思うんで。あっ！ちょっとそれるなぁ…っていうふうに（周りが）思う選手っていうのはやっぱプロでトップにはなれないと思うんで。源田っていうのはそういうのがほぼないですよね。だいたいベルトから上、顔の間にちゃんとボールが収まってくる。っていうのが安心感といいますかね」

「捕ったら終わりっていう。たとえば僕にないポテンシャルを持っていて凄いショートになりそうだなって思う選手はいるんですよ。たとえば広島の矢野（雅哉）もそうですし、DeNAの…今年あんまり出てませんけど森（敬斗）とか。この辺のポテンシャルっていうのは恐ろしいほどのポテンシャルですけど、打ち取ったって思った打球を悪送球したりとか、ポロッとエラーしたりとかっていうのがまだまだあるんで。この辺を消していかないと、プロでトップっていうふうにはなかなかなれないかなっていうふうには思いますね」と期待を込めてあえて厳しく指摘していた。